Dün öğleden sonra başlayan sağanak, Ayvalı Mahallesiçevresinde doluya dönüştü.Kaynak: DHA
Ceviz büyüklüğüne yağan dolu, yakın zamanda hasadı gerçekleşecek olan buğday tarlalarına büyük zarar verdi.
Etkili olan yağışla beraber kısa süre içinde tarla ve bahçeler beyaza büründü. İmamoğlu Ziraat Odası, zarara uğrayan tarlalarda hasar tespit çalışması başlattı.
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