Şiddetli sağanak kapıda: Meteoroloji 12 ili kırmızı kodla uyardı 🌧️
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Eylül 2025 Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklenen illeri açıkladı. Yaz ayının sonuna doğru beklenmedik yağışlar, bazı bölgelerde vatandaşları hazırlıksız yakalayabilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Eylül 2025 Cuma günü için kritik bir uyarı yayınladı. Ülkenin farklı bölgelerinde beklenen şiddetli sağanak yağışlar, özellikle 12 ilde hayatı olumsuz etkileyebilir.
Yetkililer, ani su baskını ve ulaşım aksaklıklarına karşı vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor. İşte sağanak yağışın etkili olacağı iller ve detaylar:
BALIKESİR 🌧️
KÜTAHYA 🌧️
AFYONKARAHİSAR 🌧️
ESKİŞEHİR 🌧️
BİLECİK 🌧️
ARTVİN 🌧️
ARDAHAN 🌧️
KARS 🌧️
AĞRI 🌧️
ERZURUM 🌧️
BİNGÖL 🌧️
MUŞ 🌧️
Vatandaşların, ani su baskını ve olası ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor. Meteoroloji, söz konusu illerde yaşayanları sağanak yağışlara karşı uyardı.