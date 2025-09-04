Şiddetli sağanak kapıda: Meteoroloji 12 ili kırmızı kodla uyardı 🌧️

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Eylül 2025 Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklenen illeri açıkladı. Yaz ayının sonuna doğru beklenmedik yağışlar, bazı bölgelerde vatandaşları hazırlıksız yakalayabilir.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:
Şiddetli sağanak kapıda: Meteoroloji 12 ili kırmızı kodla uyardı 🌧️ - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Eylül 2025 Cuma günü için kritik bir uyarı yayınladı. Ülkenin farklı bölgelerinde beklenen şiddetli sağanak yağışlar, özellikle 12 ilde hayatı olumsuz etkileyebilir. 

1 15
Şiddetli sağanak kapıda: Meteoroloji 12 ili kırmızı kodla uyardı 🌧️ - Resim: 2

Yetkililer, ani su baskını ve ulaşım aksaklıklarına karşı vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor. İşte sağanak yağışın etkili olacağı iller ve detaylar:

2 15
Şiddetli sağanak kapıda: Meteoroloji 12 ili kırmızı kodla uyardı 🌧️ - Resim: 3

BALIKESİR 🌧️

3 15
Şiddetli sağanak kapıda: Meteoroloji 12 ili kırmızı kodla uyardı 🌧️ - Resim: 4

KÜTAHYA 🌧️

4 15
Şiddetli sağanak kapıda: Meteoroloji 12 ili kırmızı kodla uyardı 🌧️ - Resim: 5

AFYONKARAHİSAR 🌧️

5 15
Şiddetli sağanak kapıda: Meteoroloji 12 ili kırmızı kodla uyardı 🌧️ - Resim: 6

ESKİŞEHİR 🌧️

6 15
Şiddetli sağanak kapıda: Meteoroloji 12 ili kırmızı kodla uyardı 🌧️ - Resim: 7

BİLECİK 🌧️

7 15
Şiddetli sağanak kapıda: Meteoroloji 12 ili kırmızı kodla uyardı 🌧️ - Resim: 8

ARTVİN 🌧️

8 15
Şiddetli sağanak kapıda: Meteoroloji 12 ili kırmızı kodla uyardı 🌧️ - Resim: 9

ARDAHAN 🌧️

9 15
Şiddetli sağanak kapıda: Meteoroloji 12 ili kırmızı kodla uyardı 🌧️ - Resim: 10

KARS 🌧️

10 15
Şiddetli sağanak kapıda: Meteoroloji 12 ili kırmızı kodla uyardı 🌧️ - Resim: 11

AĞRI 🌧️

11 15
Şiddetli sağanak kapıda: Meteoroloji 12 ili kırmızı kodla uyardı 🌧️ - Resim: 12

ERZURUM 🌧️

12 15
Şiddetli sağanak kapıda: Meteoroloji 12 ili kırmızı kodla uyardı 🌧️ - Resim: 13

BİNGÖL 🌧️

13 15
Şiddetli sağanak kapıda: Meteoroloji 12 ili kırmızı kodla uyardı 🌧️ - Resim: 14

MUŞ 🌧️

14 15
Şiddetli sağanak kapıda: Meteoroloji 12 ili kırmızı kodla uyardı 🌧️ - Resim: 15

Vatandaşların, ani su baskını ve olası ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor. Meteoroloji, söz konusu illerde yaşayanları sağanak yağışlara karşı uyardı.

15 15
sağanak yağış istanbul hava durumu