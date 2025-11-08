Şiddetli sağanak kapıda! Meteoroloji’den “hazırlıklı olun” uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu raporunu yayımladı. Kıyı Ege, Toroslar, Trakya ve Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak beklenirken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi.

Şiddetli sağanak kapıda! Meteoroloji'den "hazırlıklı olun" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Şiddetli sağanak kapıda! Meteoroloji’den “hazırlıklı olun” uyarısı - Resim: 2

Tahminlere göre; Kıyı Ege, Doğu Akdeniz Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Erzurum, Muş, Bitlis’in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van’ın batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Şiddetli sağanak kapıda! Meteoroloji’den “hazırlıklı olun” uyarısı - Resim: 3

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Şiddetli sağanak kapıda! Meteoroloji’den “hazırlıklı olun” uyarısı - Resim: 4

Rüzgarın, Marmara Bölgesi’nde kuzey ve kuzeydoğu, diğer bölgelerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Şiddetli sağanak kapıda! Meteoroloji’den “hazırlıklı olun” uyarısı - Resim: 5

MARMARA BÖLGESİ
İstanbul: 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Bursa: 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Kocaeli: 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Çanakkale: 21°C – Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli: 19°C – Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Şiddetli sağanak kapıda! Meteoroloji’den “hazırlıklı olun” uyarısı - Resim: 6

EGE BÖLGESİ
İzmir: 24°C – Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Afyonkarahisar: 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Denizli: 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Muğla: 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu; yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Şiddetli sağanak kapıda! Meteoroloji’den “hazırlıklı olun” uyarısı - Resim: 7

AKDENİZ BÖLGESİ
Adana: 29°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Antalya: 24°C – Az bulutlu ve açık
Hatay: 27°C – Parçalı bulutlu
Isparta: 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

Şiddetli sağanak kapıda! Meteoroloji’den “hazırlıklı olun” uyarısı - Resim: 8

İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Ankara: 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Eskişehir: 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Konya: 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Nevşehir: 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

Şiddetli sağanak kapıda! Meteoroloji’den “hazırlıklı olun” uyarısı - Resim: 9

BATI KARADENİZ
Bolu: 21°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Zonguldak: 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Sinop: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu

Şiddetli sağanak kapıda! Meteoroloji’den “hazırlıklı olun” uyarısı - Resim: 10

ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Amasya: 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Rize: 21°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Samsun: 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Trabzon: 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

Şiddetli sağanak kapıda! Meteoroloji’den “hazırlıklı olun” uyarısı - Resim: 11

DOĞU ANADOLU
Erzurum: 16°C – Öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars: 17°C – Öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Van: 16°C – Öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Şiddetli sağanak kapıda! Meteoroloji’den “hazırlıklı olun” uyarısı - Resim: 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Şanlıurfa: 28°C – Az bulutlu ve açık
Diyarbakır: 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 26°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin: 25°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt: 26°C – Parçalı ve az bulutlu

