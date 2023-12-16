Şiddetli Yağış Hasara Neden Oldu

Çanakkale'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle merkeze bağlı Kalabaklı köyündeki bazı evlerde su baskını yaşandı.



Köyden geçen dere taştı. Su ve çamur evlerde hasara neden oldu.



Köylülerin küçükbaş hayvanları taşkın nedeniyle kayboldu. Kalabaklı sakinleri geceyi Çanakkale merkezde geçirmek zorunda kaldı.



Eceabat ilçesinde ise sağanak nedeniyle deniz suyunun rengi kahverengiye döndü.

Antalya'nın Kumluca İlçesinde Su Baskını Yaşandı

Kumluca'da aşırı yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Gödene Mahallesi'nde bazı iş yerlerini, ilçenin dış mahallelerindeki bazı bahçeleri ve seraları su bastı.



Kasapçayırı Mahallesi'nde yağıştan dolayı toprağın yumuşaması nedeniyle iki elektrik direği devrildi.



Tekirdağ'da ise poyraz etkili oldu. Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 14 yük gemisi ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi. Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.



Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde soğuk hava hakim. Yüksek kesimlere kar yağdı. Kırklareli'nin yüksek kesimlerde kar nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı.



Bu görüntüler de kışın çetin geçtiği Kars'tan. Arpaçay ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Lavaş Gölü'nün yüzeyi kısmen dondu.



