Şiddetli yağış heyelana yol açtı! Üniversitenin yolu ulaşıma kapandı
Batman’da akşam saatlerinde etkili olan aşırı yağış nedeniyle Kardelen Mahallesi Üniversite Bulvarı’nda heyelan meydana geldi. Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü yolunun bir şeridi kapanırken ulaşım jandarma kontrolünde tek şeritten sağlandı.
Akşam saatlerinde Kardelen Mahallesi Üniversite Bulvarı üzerinde etkili olan yağışlar sonrası tepeden kopan kaya ve toprak parçaları, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü’ne giden yolun bir şeridini kapattı.
Heyelan nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiği yönlendirdi.
Kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi. Bölgede temizlik ve güvenlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı