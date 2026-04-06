Şiddetli yağış heyelana yol açtı! Üniversitenin yolu ulaşıma kapandı

Akşam saatlerinde Kardelen Mahallesi Üniversite Bulvarı üzerinde etkili olan yağışlar sonrası tepeden kopan kaya ve toprak parçaları, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü’ne giden yolun bir şeridini kapattı.

Heyelan nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiği yönlendirdi.

Kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi. Bölgede temizlik ve güvenlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.