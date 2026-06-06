Şiddetli yağış sonrası facia yaşandı: Sel sularına kapılan kadından acı haber geldi

Hastaneye sevk edilen yaralılardan Sabiha D., doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan diğer 6 kişinin sağlık kuruluşlarındaki tedavi süreci ise devam ediyor.