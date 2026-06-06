Şiddetli yağış sonrası facia yaşandı: Sel sularına kapılan kadından acı haber geldi
Niğde'nin Gümüşler beldesinde aniden bastıran şiddetli yağışın sele dönüşmesi sonucu akıntıya kapılan ve araçlarda mahsur kalan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Sulara kapılan 41 yaşındaki Sabiha D. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Niğde il merkezine bağlı Gümüşler beldesinde öğleden sonra aniden başlayan aşırı yağış, kısa sürede şiddetini artırarak sele dönüştü. Afetin yaşanmasının hemen ardından jandarma, AFAD, sağlık ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
ARAÇLARINA ULAŞMAK İSTERKEN AKINTIYA YAKALANDILAR
Sel sularının şiddetlendiği anlarda, 19 HG 505 plakalı araçlarına doğru gitmeye çalışan Sabiha D. (41), Fatma T. (63) ve Yusufcan D. (11) aniden yükselen akıntıya kapıldı. Öte yandan afet esnasında bölgede bulunan 34 DFD 145 plakalı bir başka aracın içerisinde mahsur kalan Rıfat T., Semra T. (37), Fatma Nehir T. (9) ve Tuana T. (17) sel suları nedeniyle yaralandı.
Olay yerine ulaşan ekiplerin yürüttüğü ortak operasyonla sel sularından çıkarılan toplam 7 kişi, hızla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastaneye sevk edilen yaralılardan Sabiha D., doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan diğer 6 kişinin sağlık kuruluşlarındaki tedavi süreci ise devam ediyor.
Yaşanan can kaybı ve yaralanmaların ardından afet bölgesindeki temizlik, arama ve güvenlik çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Olayın ardından Niğde Valisi Nedim Akmeşe, selin vurduğu beldeye giderek ekiplerin sahada yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi ve son durum hakkında bilgi aldı.