Şiddetli Yağış Yurdu Etkisi Altına Aldı! Çatılar Uçtu Ağaçlar Devrildi

Geç gelen yağışlar etkili oldu. Devrilen ağaçlar ve uçan çatılar İstanbul’da hayatı olumsuz etkilerken Yavuz Sultan Selim Köprüsüne de yıldırım düştü. Benzer durum Marmara bölgesinin diğer illerinde de görüldü. Balıkesir’de bir köprü kısmen çökerken Bursa’da okul çatısı çöktü.

Şiddetli Yağış Yurdu Etkisi Altına Aldı! Çatılar Uçtu Ağaçlar Devrildi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara ve Ege için yaptığı şiddetli rüzgar ve sağanak uyarısının ardından, sağanak ve lodos etkili oldu.

İstanbul’da yıldırım ve şimşekler adeta geceyi aydınlattı. İstanbul'un Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'ndeki bir binanın yan bölümünden kuvvetli rüzgar nedeniyle kopan beton parçalar caddeye ve binanın yanındaki boş araziye düştü. Beton blok parçalar kaldırımdaki bariyerleri devirdi.

Küçükçekmece'de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısından kopan parçalar, bir kişinin yaralanmasına yol açtı.

Bursa’da ise okul çatısı uçtu, okulun boş olması bir facianın önüne geçti.

Tekirdağ’da da hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi. Lodos balıkçıları da olumsuz etkiledi.

Balıkesir’in Altınoluk Mahallesi'nde lodos nedeniyle yükselen deniz suyu ve dalgalar nedeniyle kordon bölgesi sular altında kaldı.

Şiddetli yağış sonucu Zeytinli Çayı'nın debisinin yükselmesiyle kısmen çöken köprü dronla görüntülendi.

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