Son günlerde artan çocuk istismarına karşı Şiddetsiz Toplum Derneği’nden önemli bir çağrı geldi. Dernek Başkanı Rıza Sümer, hükümete istismar suçunun ele alınacağı ve çözümlerin tartışılacağı bir kurultay önerdi.

Şiddetsiz Toplum Derneği'nden hükümete çağrı var.



Kimyasal hadım düzenlemesi, idam tartışmaları….



Çocuk istismarı suçu her geçen gün artarken hükümet kamuoyunda tartışılan bu tedbirlere yoğunlaştı. Ancak uzmanlara göre, istismar suçunun nedenleri iyi araştırılmalı.



Parçalanmış aileler, madde bağımlılığının artması, çocuk istismarının artmasının nedenlerinden yalnızca birkaçı… Uzmanlara göre çözülmesi gereken temel problem ise, eğitimli ve örgütlü toplumun önündeki engelleri kaldırmak.



Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer Ulusal Kanal aracılığıyla önemli bir çağrı yaptı. Tümer, istismar suçuna karşı çözüm önerilerinin tartışılacağı bir kurultay toplanmasını istedi.



Çocuk istismarına karşı yurttaşlar içinde de farklı görüşler var. İdamı savunanlar da var, sorunun temelinin çözülmesini isteyenler de…



HABER: DOĞUKAN ÇOBAN

KAMERA: BARIŞ YURTERİ

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