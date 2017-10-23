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Sıddık Kabak toprağa verildi

Şırnak'ta ruhsatsız kömür ocağında meydana gelen kazada hastanede yaşamını yitiren Sıddık Kabak toprağa verildi.

Sıddık Kabak toprağa verildi

Maden kazası sonucu hayatını kaybeden Sıddık Kabak toprağa verildi.

Gaziantep Adi Tıp kurumunda yapılan otopsi sonrası Kabak'ın cenazesi ailesine teslim edildi. 

Kabak'ın naaşı memleketi olan Toptepe Köyü'ne getirildi.

Köy camisinde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Sıddık Kabak #şırnak
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