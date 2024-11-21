Side Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, Ulusal Kanal'a konuştu: "2026'da bambaşka bir Side olacak"

Geleceğe Miras projesi ile önemli antik kentlerimizin başında gelen Side'de hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Kazı başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, Side'nin hem modern yaşam, hem arkeolojik kent olmasına dikkat çekti.

Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, "Gezi güzergahı üzerindeki anıtsal caddelerin restorasyonları tamamlandı. En önemli anıtlardan bir tanesi aslında hamam-gimnazyum kompleksi olan yapı ve çevresi tamamlandı. Ziyarete açıldı. Liman hamamında çalışmalar tamamlandı. Bugün Athena Tapınağı açıldı. Müzemizde yenileme çalışmaları yapıldı. Side tiyatrosu ile çok önemli kentlerden bir tanesi. Hemen tiyatronun karşısındaki alan arkeopark alanı. Burayı arkeopark ve müze olarak düzenleyerek 2025’te ziyaretçilerin kullanımına açacağız. Sanırım 2026 yılına kadar kentte birçok anıtsal yapının koruma onarım çalışmaları tamamlanacak. 2026 yılının sonuna gelindiğinde bambaşka bir Side ile karşılaşacağız.Side hem modern yaşam var hem de arkeolojik bir kent olmasıyla öne çıkıyor. Modern yaşamla antik kenti bir arada tutmaya çalışıyoruz. Bu ziyaretçiler için de önemli ve değişik bir deneyim. Burada gezilerine ara verip bir çay içip bir kahve içip kenti ziyarete devam edebilirler." dedi.

Side kazı alanında Ulusal Kanal'ın sorularını yanıtlayan Alanyalı, bulguların bilim dünyasında heyecan yarattığını ifade etti.

Feriştah Alanyalı, "Bakanlığımızın desteklediği çalışmaların bir turizm ayağa var bir de bilimsel ayağı var. Örneğin Athena tapınağı restorasyonu yapılırken bir taraftan da kazı çalışmalara ağırlık verdik. Alanın tarihçesini milattan önce 7. yüz yıla kadar götürdük. Bunlar şimdi yayına hazırlanıyor. Bilim dünyası için çok heyecan verici bulgular olduğunu söyleyebilirim." dedi.