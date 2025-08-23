Şifalı olduğu söylendi: Yer altı suyuna giren çift ölü bulundu

Çankırı’nın Orta ilçesinde şifalı olduğu iddia edilen suya giren 75 ve 80 yaşındaki çift, yer altından çıkan gaz sebebiyle zehirlenerek hayatını kaybetti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Şifalı olduğu söylendi: Yer altı suyuna giren çift ölü bulundu
Yayınlanma:

Çankırı’nın Orta ilçesinde yaşanan olayda, şifalı olduğu iddia edilen suya giren yaşlı çift hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Derebayındır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim (75) ve Şerife Akkoç (80), hemoroit hastalığına iyi geldiği öne sürülen yer altı suyuna girerek içinde oturdu.

Bir süre sonra çiftin hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlk incelemelere göre ölüm sebebinin, suyla birlikte yer altından çıkan gazdan kaynaklandığı tespit edildi. Çiftin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

O ilçede gün boyu elektrik olmayacak: 24 Ağustos elektrik kesinti listesiO ilçede gün boyu elektrik olmayacak: 24 Ağustos elektrik kesinti listesiElektrik Kesintisi
Balıkesir Sındırgı’da art arda depremler! 2 saat içinde 5 deprem meydana geldiBalıkesir Sındırgı’da art arda depremler! 2 saat içinde 5 deprem meydana geldiYurt
Fındık bahçesinde korkunç kaza! Uçurumdan düşen adam hayatını kaybettiFındık bahçesinde korkunç kaza! Uçurumdan düşen adam hayatını kaybettiYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

yer altı Çankırı
Günün Manşetleri
Yol kesen ve düğünde havaya ateş açanlara hapis cezası
Gazze’de açlıktan can kaybı 281’e çıktı
Bahçeli’den Özel’in Meclis çağrısına tepki
Teftiş Kurulu Başkanı görevden alındı!
Son 65 yılın en kötüsü yaşandı
AK Parti-MHP hattında çatlak mı var?
Boks dünyasında yeni dönem!
Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi!
Bakan Yumaklı’dan belediyelere çarpıcı uyarı