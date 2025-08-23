Şifalı olduğu söylendi: Yer altı suyuna giren çift ölü bulundu

Çankırı’nın Orta ilçesinde yaşanan olayda, şifalı olduğu iddia edilen suya giren yaşlı çift hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Derebayındır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim (75) ve Şerife Akkoç (80), hemoroit hastalığına iyi geldiği öne sürülen yer altı suyuna girerek içinde oturdu.

Bir süre sonra çiftin hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlk incelemelere göre ölüm sebebinin, suyla birlikte yer altından çıkan gazdan kaynaklandığı tespit edildi. Çiftin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.