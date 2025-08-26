Şifalı sandılar, canlarından oldular: Tehlikeli suya giren yaşlı çift hayatını kaybetti

Çankırı'nın Orta ilçesinde, halk arasında “hışıldak” olarak bilinen ve şifalı olduğu iddia edilen kaynağa giren yaşlı çift, çıkan gaz nedeniyle hayatını kaybetti. Olayın ardından tehlikeli su kaynağı toprakla kapatıldı. Vatandaşlar, bölgede daha önce de benzer ölümlerin yaşandığını belirtti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Şifalı sandılar, canlarından oldular: Tehlikeli suya giren yaşlı çift hayatını kaybetti
Yayınlanma: Güncellenme:

Olay, 23 Ağustos tarihinde Orta ilçesine bağlı Derebayındır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 75 yaşındaki İbrahim Akkoç ve 80 yaşındaki Şerife Akkoç, hemoroit gibi çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği iddia edilen suya girdi. Bir süre suda hareketsiz kalan çifti gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

AFAD tarafından yapılan incelemede, suyun çıktığı alandaki oksijen seviyesinin yetersiz olduğu ve suyun yüksek kükürt içeriği nedeniyle ölüm riskinin artabileceği değerlendirildi. Çiftin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Derebayındır köyünde toprağa verildi.

Olay yerinde yaşayan vatandaşlar, aynı kaynaktan daha önce de ölümlerin yaşandığını dile getirdi. Süleyman Demirbağ, “Burada halk arasında şifalı olduğuna inanılan bir su vardı. Maalesef iki kişiyi daha kaybettik. Söylenene göre daha önce de 8-10 kişi ölmüş. Su tehlikeli olduğu için kapatılması iyi oldu” dedi.

İstanbul Valiliği'nden yeni genelge: Artık yasak!İstanbul Valiliği'nden yeni genelge: Artık yasak!Yurt
AFAD ve Kandilli’den güncel deprem raporu: Son sarsıntılar açıklandıAFAD ve Kandilli’den güncel deprem raporu: Son sarsıntılar açıklandıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

sağlık Çankırı
Günün Manşetleri
Yardımlar hedef alınıyor, ölü ve yaralı sayısı artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu
Kullanmayın! 8 riskli ürün ifşa edildi
İstanbul Valiliği'nden yeni genelge
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Ulusal Halk Oyunları Yarışmaları sahipsiz bırakıldı
Mescid-i Aksa yerine tapınak çağrısı
Gelirde adalet sağlanmadan toplu sözleşme bitmez!
İİT’den Cidde’de ortak bildiri
İller arası tayinlerde ikinci şans!
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Düğün sezonunda altın fiyatları yükselişte! Düğün sezonunda altın fiyatları yükselişte!
Kullanmayın! 8 riskli ürün ifşa edildi Kullanmayın! 8 riskli ürün ifşa edildi
32 günde servet katlama fırsatı! 32 günde servet katlama fırsatı!
Balıkesir’de 3.6 büyüklüğünde deprem Balıkesir’de 3.6 büyüklüğünde deprem