Şifalı sandılar, canlarından oldular: Tehlikeli suya giren yaşlı çift hayatını kaybetti

Olay, 23 Ağustos tarihinde Orta ilçesine bağlı Derebayındır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 75 yaşındaki İbrahim Akkoç ve 80 yaşındaki Şerife Akkoç, hemoroit gibi çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği iddia edilen suya girdi. Bir süre suda hareketsiz kalan çifti gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

AFAD tarafından yapılan incelemede, suyun çıktığı alandaki oksijen seviyesinin yetersiz olduğu ve suyun yüksek kükürt içeriği nedeniyle ölüm riskinin artabileceği değerlendirildi. Çiftin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Derebayındır köyünde toprağa verildi.

Olay yerinde yaşayan vatandaşlar, aynı kaynaktan daha önce de ölümlerin yaşandığını dile getirdi. Süleyman Demirbağ, “Burada halk arasında şifalı olduğuna inanılan bir su vardı. Maalesef iki kişiyi daha kaybettik. Söylenene göre daha önce de 8-10 kişi ölmüş. Su tehlikeli olduğu için kapatılması iyi oldu” dedi.