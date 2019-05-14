Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına “Atık toplayıcılarını sisteme entegre edin” çağrısı yaptı. Bakanlığın “Sokaklarda Sıfır Atık” projesine atıf yapan Bozoğlu “Toplayıcılarını göz ardı eden bir yaklaşımla atığı yönetmemiz mümkün değil’ dedi

Atık toplayıcılarının da sıfır atık projesine dahil edilmesi istendi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2 yıl önce “Daha yeşil daha temiz bir dünya için sıfır atık” sloganıyla bir proje başlatmıştı.Proje kapsamında 1 Kasım 2018 günü Cumhurbaşkanlığı’nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde Sıfır Atık zirvesi düzenlendi.Çevre kirliliğini önlemek için bir çok kararın alındığı zirvede, sokak atık toplayıcılarının sıfır atık projesine dahil edilmesi kararı da alınmıştı.Böylece yasalarda herhangi bir tanımlaması olmayan sokak atık toplayıcıları yasal hale gelecek, iş sağlığı ve güvenliğine kavuşacaklardı.1 Ocak 2019’da sıfır atık yönetmeliği yürürlüğe girdi ancak sokak atık toplayıcılarını yasal hale getirecek bir adım atılmadı.İlk uygulaması plastik poşetlerin ücretli hale getirilmesi olan projeyle ilgili Çevre Mühendisleri Odası, Ulusal Kanal’a konuştu.Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Doktor Baran Bozoğlu, atık toplayıcılarının göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.