Sıfır atıkla tarımda da ilkler gerçekleşiyor

DÜTAGAM yaptığı çalışmada dünyada ilk defa fındık dal atıklarından istiridye mantarı üretilebileceği gösterilmiş oldu.



Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM) başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Düzce Üniversitesi Çevre ve sağlık alanında ihtisaslaşma faaliyetleri dahilinde üretilen tıbbi ve yenilebilir mantar (istiridye) çalışması dünyanın en iyi dergileri arasında yayınlandı.

DÜTAGAM Tıbbi ve Yenilebilir Mantar Üretim Laboratuvarı’nda fındık dal atıkları, fındık zürufu, buğday sapı, pirinç kavuzu ve kahve telvesi atıklarından hazırlanan kompostlarla mantar üretimi yapıldı. Yapılan çalışmada dünyada ilk defa fındık dal atıklarından istiridye mantarı üretilebileceği gösterilmiş oldu.

Böylece DÜTAGAM’da üretilen ürünler hem bölgesel kalkınmaya hem de dünya literatürüne de katkı sağlamış oldu.

Çalışmada DÜTAGAM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Çağlar Akçay, Öğretim görevlileri Dr. Faik Ceylan ve Recai Arslan yer aldı.