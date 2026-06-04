Sigara içenler dikkat! Plajlarda ve kafelerin açık alanlarında sigara içmek yasaklandı

Kamuoyunda bir süredir çocuk parkları ve sahil şeritlerini de kapsayacağı konuşulan radikal sigara yasaklarının sınırları resmi olarak genişletildi. Yeni mevzuat reformu kapsamında yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği dünyaca ünlü plajlar da artık "kırmızı hat" kapsamına alındı. Türkiye'de bir ilk olacak devasa pilot uygulamanın startı ise turizmin başkenti Antalya'da resmen verildi.

ANTALYA COP31 ÖNCESİ DÜĞMEYE BASTI: DUMANSIZ 4 DEV PLAJ

Özellikle yaz aylarında sahillerde bilinçsizce bırakılan sigara izmaritlerinin yarattığı fahiş çevre kirliliğini engellemek isteyen Antalya, dumansız sahiller projesi için harekete geçti. Önümüzdeki Kasım ayında dünya liderlerinin katılacağı dev küresel iklim zirvesi COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanan kent, yeşil vizyon projesi kapsamında bir ilke imza attı. Avrupa'daki Belçika, Fransa ve İspanya gibi ülkelerde uygulanan çevreci modelleri örnek alan yerel otoriteler; kentte halka ve turistlere hizmet veren dünyaca ünlü Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park plajlarında sigara ve tütün mamullerinin kullanımını tamamen yasakladı.

AK PARTİ YENİ YASA TASLAĞINDA SONA GELDİ: KAFELERDE YENİ DÖNEM

Sahillerde başlayan bu lokal yasaklar, yakın zamanda Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanan yeni kanun teklifiyle tüm Türkiye genelinde yasal bir zorunluluk haline gelecek. AK Parti kurmayları tarafından üzerinde titizlikle çalışılan ve son şekli verilen yasa taslağı, sosyal yaşam alanlarında adeta ezber bozacak. Yeni yasa teklifinin getireceği radikal kısıtlamalar düz metin akışıyla şu şekilde sıralandı:

Yeme-içme hizmeti sunan restoran, kafe ve eğlence işletmelerinin açık hava/bahçe alanlarında sigara içilmesi tamamen yasaklanacak.

İşletmelerde sadece sigara içen müşteriler için ayrılan özel açık bölümlere, garsonlar tarafından hiçbir şekilde yiyecek ve içecek servisi yapılamayacak.

İbadethanelerin avluları, eğitim kurumları, üniversite kampüsleri, sağlık kurum ve kuruluşlarının bahçeleri gibi açık alanlar yasak kapsamına alınacak.

Çocuk parkları, açık spor alanları, stadyumlar ve tüm sahil-plaj şeritlerinde tütün ürünü tüketilmesi yasal olarak engellenecek.

Mevcut yasaların boşluklarından yararlanılan, kamuya açık statüsünde olmayan bazı özel açık alanlarda da sigara kullanımına katı sınırlamalar getirilecek.

EN DÜŞÜK CEZA 5 BİN TL: İŞLETMELERİN RUHSATI İPTAL EDİLEBİLİR

Yeni tütün reformu, sadece yasak sınırlarını genişletmekle kalmıyor; kurallara uymayan şahıslara ve işletmelere yönelik idari para cezalarını da fahiş oranda ağırlaştırıyor. Yeni kanun teklifine göre, yasak alanlarda sigara veya nargile içtiği saptanan vatandaşlara şu an kesilen bin 764 liralık idari para cezası net 5 bin liraya yükseltilecek. Yasak kurallarını ihlal eden, açık alanlarında sigara içilmesine göz yuman ya da sigara bölümüne servis açan işletmeler ise adeta mercek altına alınacak. Kuralları çiğneyen kafelere 5 bin liradan başlayıp, ihlalin tekrarı ve boyutuna göre tam 10 milyon liraya kadar varan astronomik para cezaları kesilecek. Ağır ihlallerde ise işletmelerin ticari faaliyet ruhsatları tamamen iptal edilerek kapılarına kilit vurulacak.