Burdur'da endemik bir tür olan 'Anadolu Sığla Ağacı'nın yayılış gösterdiği Sığla Ormanı bilim insanlarını bekliyor. Eşsiz bir ekosisteme sahip olduğu için turistlere kapalı olan Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanına yalnızca araştırmacıların girmesine izin veriliyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde bağlı Kargı köyündeki Sığla Ormanı, bilim insanlarının yolunu gözlüyor. Anadolu Sığla Ağacı'nın yayılış gösterdiği Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı, eşsiz bir ekosisteme sahip. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, ormanın neden eşsiz olduğunu anlattı.



1987 yılında tescil edilen 885 dekar büyüklüğündeki tabiatı koruma alanı, endemik bir tür olan Anadolu sığla ağacının en elit örneklerini barındırıyor. Turistlere kapalı tutulan alana, sadece bilimsel araştırma yapmak için gelen grupların girişine izin veriliyor. Rıza Kamil, içinde yaşayan kuşları, sığla ağaçları, sulak alanı ve çağıldayan küçük dereleriyle bilim insanlarını bu eşsiz alanda araştırma yapmaya çağırdı.



Sığla ağacı çok ender bulunan endemik bir ağaç. 30 metreye kadar uzayabilen sığla ağacının gövdesinden sığla yağı çıkartılıyor. Bu yağ, parfüm endüstrisinde ve tütsü yapımında kullanılıyor.



Sığla ormanı Tabiatı Koruma Alanı, Antalya'ya 70 kilometre uzaklıkta, Isparta-Antalya-Burdur il sınırlarının kesişim noktasında, Aksu Çayı'nın kıyısında yer alıyor. Anadolu sığla ağacının yanısıra, çınar, kızılçam, kızılağaç ve meşe ağaçları, farklı kuş ve sincap türleri, kaplumbağalar ve sürüngen türleri ile çok sayıda yengeç türlerini barındırıyor.





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