Sigorta vaadiyle 65 kişiyi dolandırdılar: 3 milyon TL’lik vurgun Kayseri’de ortaya çıktı

Kayseri’de bir web sitesini kopyalayarak sigorta yapma vaadiyle vatandaşları kandıran 4 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. 65 kişinin toplamda 3 milyon TL’den fazla parasını dolandıran şüphelilerden 3’ü tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir web sitesinin kopyalanarak “sigorta yapma” vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgilere göre, dolandırıcılar ülke genelinde 65 kişiyi hedef aldı ve toplamda 3 milyon 39 bin TL’yi haksız şekilde elde etti.

Dolandırıcılık şebekesine yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Kayseri merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında B.G.A. (25), A.Ü.G. (23), S.Ç. (18), B.Ü. (23) ve V.A. gözaltına alındı.

EVLERİNDE TABANCA VE ELEKTRONİK CİHAZLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Emniyet ekipleri, 1 adet arama yönlendirme cihazı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet tabanca fişeği, 10 adet cep telefonu, 11 adet sim kartı, 2 adet harddisk ve 1 adet dizüstü bilgisayara el koydu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G.A., A.Ü.G. ve S.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler B.Ü. ve V.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kayseri
