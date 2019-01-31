Antalya Kumluca'da hortumun geçtiği yaklaşık 3 bin dönümde üretim yapan çiftçinin zararı yüzde yüz. Bu zararın karşılanması için çiftçinin Tarım Sigorta Kaydının bulunması gerekiyor. Ancak afetzedelerin yüzde 80'inin sigortası yok. Yani uğradıkları zararla baş başa kalacaklar. Afet ilçesinde üreticiler, TARSİM ve devletten bu olağanüstü duruma dönük uygulama istiyor. Bölge afet yasası bekliyor.

Binlerce dönüm ekili arazisinden hortum geçen Kumluca çiftçisi, kötü gün dostu tarım sigortasından faydalanabilirse her şeye yeniden başlayacak. Ancak afet vuran arazilerin büyük bölümü sigortasız. Bu durumda uğranan zararın karşılanması da mümkün görünmüyor.



Türkiye genelinde 2017 rakamına göre, 8 Milyon 570 bin hektar tarım arazisi, çeşitli nedenlerden dolayı sigorta dışında kaldı.



Primlerin yüksekliği, tapusuz araziler, veraset sorunu, hisseli ya da mülkiyetin mahkemelik olması tarım sigortasının önünde ki temel engeller.



Yeni sezonu üreterek karşılamak isteyen çiftçi, afeti göz önünde bulunduran uygulamalar istedi.



Afetlerden en büyük zararı gören üreticiler, Afet Yasası'nın bir an önce çıkarılması talebinde bulundu.







HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY

KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ

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