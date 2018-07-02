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"Şiir dostlarım" raflarda

Hukukçu yazar Avukat Erol Ertuğrul'un "Şiir Dostlarım" adlı yeni kitabı raflarda yerini aldı. Aydınlık gazetesinde yayınlanan 34 şiirli yazının yer aldığı kitap, Türk şairlerin hayatlarından ilginç kesitler sunuyor.

"Şiir dostlarım" raflarda

Eski kaymakam, hukukçu yazar Avukat Erol Ertuğrul'un yeni kitabı, şairlerin yaşam öykülerinden ilginç anılar aktarıyor. Aydınlık gazetesinde yayınlanan 34 şiirli yazıdan oluşan kitap, bu yönüyle Türk edebiyatına ışık tutuyor.

Editörlüğünü Seyyit Nezir'in yaptığı bu yazılarda Erol Ertuğrul pek çok ünlü şairin ve bazı ünlü şiirlerin yaşanmış gerçek öykülerini şiir sevdalılarıyla paylaşıyor.

Tevfik Fikret, Nazım Hikmet, Orhan Veli, Oktay Rifat, Can Yücel, Bedri Rahmi Eyüboğlu, kitapta ilginç anıları yer alan ünlü şairlerden yalnızca birkaçı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Avukat Erol Ertuğrul #şiir #kitap
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