Siirt'te 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Siirt'te 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Siirt'te siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi

Siirt merkez: Ali İlbaş (Cumhur İttifakı)

Kurtalan: Nevzat Karaatay

Eruh: Cevher Çiftçi

Pervari: Teyyar Özcan

Şirvan: Necat Cellek

Baykan: Mehmet Ali Erol

Tillo: İdham Aydın

Gökçebağ beldesi: Emin Aydın

Beğendik beldesi: Gürgün Özdemir

Atabağı beldesi: Tayyar Lale

Kayabağlar beldesi: Salim Seven

Veyselkarani beldesi: Şakir Akkurt





Cumhuriyet Halk Partisi

Siirt merkez: Şakir Sula

Kurtalan: Necat Ayaz

Pervari: Şevket Beytekin

Şirvan: Mehmet Otağ

Baykan: Kadir Taşkın

Gökçebağ beldesi: Abdulkerim Karataş

Atabağı beldesi: Muammer Canbulat



Milliyetçi Hareket Partisi

Kurtalan: Bedirhan Lale

Şirvan: Deniz Cellek

Baykan: Hasan Söyüncü

Tillo: Fırat Çokan

Gökçebağ beldesi: Hasan Balık

Kayabağlar beldesi: Abdulaziz Yiğit

Veyselkarani beldesi: Abdullah Ayman





İYİ Parti

Siirt merkez: Ahmet Özgür

Kurtalan: Lokman Dilek

Eruh: Resul Güneş

Pervari: İsmail Bilen

Şirvan: Yusuf İncecik

Baykan: Metin Söyüncü

Tillo: Davut Dalkılıç



Halkların Demokratik Partisi

Siirt merkez: Berivan Helen Işık

Kurtalan: Baran Akgül

Eruh: Celile Babaoğlu

Baykan: Remzi Sarsılmaz

Gökçebağ beldesi: Serhat Çiçek

Beğendik beldesi: Düjvar Olaş

Kayabağlar beldesi: Abdulkerim Polat

Veyselkarani beldesi: Hüsnü Sevimli



Saadet Partisi

Siirt merkez: Seyfettin Kol

Kurtalan: Furkan Öcal

Eruh: Mehmet Muhdi Dağtekin

Pervari: Süleyman Poyraz

Şirvan: Refik Öztürkan

Baykan: Zeki Göktaş

Tillo: Mustafa Kaçmaz

Gökçebağ beldesi: Nurettin Evin

Beğendik beldesi: Yunus Tutkun

Kayabağlar beldesi: Mehmet Nafi Sevgili

Veyselkarani beldesi: Murat Akgün





Bağımsız Türkiye Partisi

Siirt merkez: Enes Bozkurt

Kurtalan: İlhami Yalçın

Eruh: Nimet Say Özçelik

Pervari: Bilal Kılıç

Şirvan: Murat Kılıç

Baykan: Fatih Akpınar

Tillo: Gülsüm Gebel

Beğendik beldesi: Bilal Kılıç





Türkiye Komünist Partisi

Siirt merkez: Müge Gönüllü



Demokrat Parti

Siirt merkez: Nedim Pektaş



Demokratik Sol Parti

Siirt merkez: Ali Bergin



Bağımsızlar

Baykan: Faruk Okulevi

Tillo: Mehmet Emin Aydın, Selahattin Arslanbuğul

Gökçebağ beldesi: Sabri Aydın