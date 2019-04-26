banner1005
Hakkari'de 5 terörist öldürüldü
Hakkari'de 5 terörist öldürüldü
Meteorolojiden uyarı
Meteorolojiden uyarı
AA'nın ofisinin olduğu bina vuruldu! İşte o anlar
AA'nın ofisinin olduğu bina vuruldu! İşte o anlar
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Siirt, Balıkesir ve Muğla'da operasyon

Siirt, Balıkesir ve Muğla'da kaçak göçmenlere operasyon düzenlendi. 127 göçmen sınırdışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edildi.

Siirt, Balıkesir ve Muğla'da operasyon

Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçen 44 göçmen, "Burası İstanbul" denilerek Siirt'te bırakıldı.

Ağrı'dan üstü kapalı bir kamyonetle getirilen göçmenler, Siirt-Eruh İpek Yolu otogar yanındaki tarlaya bırakıldı.

Afganistan, akistan ve Bangladeş uyruklu göçmenler vatandaşların ihbarı üzerine göçmenleri tarladan alındı. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Balıkesir'de Madra Çayı deltasından şişme botla denize açılan grubu fark etti.

Botu durduran ekipler, 3'ü Filistin, 6'sı Suriye uyruklu 9 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı. Aynı bölgede şişme botla denize açılma hazırlığı yaparken yakalanan 32 göçmen yakalandı. 

Akşam saatlerinde Çıplak Ada açıklarında hareket halindeki lastik bot durduruldu. 9'u çocuk toplam 29 Afganistan uyruklu göçmen kıyıya getirildi, İl Göç İdaresine teslim edildi. 

Bir operasyon da Muğla'daydı. Bodrum ve Marmaris ilçelerinde fiber tekneler fark edildi. 

İki ayrı operasyonda yakalanan  Filistin, Irak ve Kuveyt uyruklu 42 göçmen Muğla Göç İdaresine gönderildi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #siirt #Balıkesir #muğla
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.