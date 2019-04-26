Siirt, Balıkesir ve Muğla'da kaçak göçmenlere operasyon düzenlendi. 127 göçmen sınırdışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edildi.

Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçen 44 göçmen, "Burası İstanbul" denilerek Siirt'te bırakıldı.



Ağrı'dan üstü kapalı bir kamyonetle getirilen göçmenler, Siirt-Eruh İpek Yolu otogar yanındaki tarlaya bırakıldı.



Afganistan, akistan ve Bangladeş uyruklu göçmenler vatandaşların ihbarı üzerine göçmenleri tarladan alındı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Balıkesir'de Madra Çayı deltasından şişme botla denize açılan grubu fark etti.



Botu durduran ekipler, 3'ü Filistin, 6'sı Suriye uyruklu 9 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı. Aynı bölgede şişme botla denize açılma hazırlığı yaparken yakalanan 32 göçmen yakalandı.



Akşam saatlerinde Çıplak Ada açıklarında hareket halindeki lastik bot durduruldu. 9'u çocuk toplam 29 Afganistan uyruklu göçmen kıyıya getirildi, İl Göç İdaresine teslim edildi.



Bir operasyon da Muğla'daydı. Bodrum ve Marmaris ilçelerinde fiber tekneler fark edildi.



İki ayrı operasyonda yakalanan Filistin, Irak ve Kuveyt uyruklu 42 göçmen Muğla Göç İdaresine gönderildi.





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