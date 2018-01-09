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Siirt merkezli FETÖ operasyonu

Örgütün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 31 rütbeli asker gözaltına alındı

Siirt merkezli FETÖ operasyonu

Siirt merkezli 20 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 31 rütbeli asker gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri yapılanmasına yönelik çalışmalarda haklarında yakalama kararı verilen 33 rütbeli askerin gözaltına alınması için 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 binbaşı, 2 yüzbaşı, bir üsteğmen, 2 teğmen, 15 astsubay ve 7 uzman erbaş olmak üzere 31 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri ile firari 2 rütbeli askeri yakalama çalışmaları devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #siirt #operasyon #fetö
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