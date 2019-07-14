Siirt'te 200 ton saman küle döndü

Siirt'te çıkan anız yangınında çiftçilerin bir yıllık emeği heba oldu. Saman balyalarına sıçrayan alevler yaklaşık 200 ton saman balyasını küle çevirdi.

Siirt'te anız yangını çıktı, 200 tona yakın saman balyası küle döndü.



Yangın, merkeze bağlı Yokuşbağlar köyünde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki çiftçilerin saman balyalarına sıçradı.



Alevler ekiplerin 2 saat süren mücadelesi sonunda güçlükle söndürebildi. Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, vatandaşları anız yakmamaları konusunda uyardı.



Yangında 5 çiftçinin bir yıllık emeği kül oldu. Toplam zarar 200 bin lira.





ulusal.com.tr