Siirt'in Kurtalan ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden Bağlıca Jandarma Karakol Komutanlığına giden askeri araç, Yeniköprü köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan 3 asker, 112 acil servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Siirt Kurtalan'da, askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandığı bildirildi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.