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Siirt'te askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

Siirt Kurtalan'da, askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandığı bildirildi.

Siirt'te askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden Bağlıca Jandarma Karakol Komutanlığına giden askeri araç, Yeniköprü köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 3 asker, 112 acil servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #siirt
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