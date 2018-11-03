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Siirt'te öğrenci yurdunda gaz sızıntısı

Siirt'te yurtta kalan 53 öğrenci kaynağı henüz belirlenemeyen gaz kokusundan etkilendi. Çevre hastanelere kaldırılan öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili açıklama yapan Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, "Koku gözü acıtan bir koku ama ne tür bir koku olduğunu henüz tespit edemedik" dedi.

Siirt'te öğrenci yurdunda gaz sızıntısı

Kaynağı henüz belirlenemeyen gaz kokusu bütün binayı sardı yurtta kalan 53 kişi etkilendi.

Siirt'te gaz sızıntısından etkilenen ve çevre hastanelere kaldırılan öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kurtalan ilçesindeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yurdunda meydana gelen olayla ilgili, Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın açıklama yaptı.

Aydın, "53 çocuğumuz etkilenmiş durumda. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Bir kilometrelik mesafede yaptığımız gaz ölçümünde herhangi bir gaz sızıntısına rastlamadık" dedi.

Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #şiir #öğrenci yurdu #53 öğrenci #gaz
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