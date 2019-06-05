banner1005
Johansson hayatını kaybetti
Johansson hayatını kaybetti
Hatay'da 3 IŞİD şüphelisi tutuklandı
Hatay'da 3 IŞİD şüphelisi tutuklandı
Doğu Perinçek'ten bayram mesajı
Doğu Perinçek'ten bayram mesajı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Siirt'te telsiz komutalı patlayıcı düzeneği bulundu

Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen "Kurt Kapanı Operasyonu"nda telsiz komutalı patlayıcı düzeneği tespit edildi

Siirt'te telsiz komutalı patlayıcı düzeneği bulundu

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, telsiz komutalı patlayıcı düzeneği bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesine bağlı Payamlı köyü kırsalındaki Şeyh Ömer Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Kurt Kapanı Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda yapılan arama tarama faaliyetinde telsiz komutalı patlayıcı düzeneği, el telsizi, düzenek kutusu, birbirine bağlanmış 8 pil bloğu, 3 metre kablo, 2 fünye ve 6 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Patlayıcı olay yerinde kontrollü olarak imha edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #siirt
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.