Siirt'in Pervari ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı 2 mağaradaki aramalarda çeşitli malzemeler bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ile güvenlik korucularının terör örgütüne yönelik operasyonunun sürdüğü kaydedildi.



Operasyonda teröristlerce kullanılan 2 mağara tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Operasyon bölgesinde bulunan askeri birlikler tarafından yapılan mağara aramalarında 32 tüp, 20 kilogram gübre, akü, sırt çantası, 27 jelikan bidon, çeşitli ebatlarda renkli 15 naylon, soba, 140 metre parçalar halinde kablo, 60 metre 6 parça halinde tel, branda, drone cihazına ait olduğu değerlendirilen pervane ile çeşitli yaşam malzemeleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi."



Açıklamada, malzemelerin cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildiği bildirildi.