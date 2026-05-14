Siirt’te feci kaza: Eşeğin sürüklediği 12 yaşındaki B.G. hayatını kaybetti!

Olay, Eruh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 yaşındaki B.G., bindiği eşeğin üzerinde seyir halindeyken dengesini kaybederek yere düştü. Ancak düşme esnasında elinin eşeğe bağlı olması sebebiyle talihsiz çocuk yerden kalkamadı. Ürkerek kaçmaya başlayan eşek, B.G.'yi engebeli arazide bir süre sürükledi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sürüklenme esnasında başını sert bir taşa çarpan B.G., ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan B.G., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri, talihsiz kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.