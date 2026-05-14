Siirt’te feci kaza: Eşeğin sürüklediği 12 yaşındaki B.G. hayatını kaybetti!

Siirt'in Eruh ilçesinde, 12 yaşındaki bir çocuğun bindiği eşekten düşmesi sonucu meydana gelen feci kaza, tüm bölgeyi yasa boğdu. Eşeğin sürüklemesiyle ağır yaralanan çocuk, hastanede verilen yaşam mücadelesini kaybetti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Siirt’te feci kaza: Eşeğin sürüklediği 12 yaşındaki B.G. hayatını kaybetti!
Yayınlanma:

Olay, Eruh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 yaşındaki B.G., bindiği eşeğin üzerinde seyir halindeyken dengesini kaybederek yere düştü. Ancak düşme esnasında elinin eşeğe bağlı olması sebebiyle talihsiz çocuk yerden kalkamadı. Ürkerek kaçmaya başlayan eşek, B.G.'yi engebeli arazide bir süre sürükledi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sürüklenme esnasında başını sert bir taşa çarpan B.G., ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan B.G., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri, talihsiz kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Üniversitede infial yaratan olay! Öğretim Görevlisi cinsel saldırıdan tutuklandıÜniversitede infial yaratan olay! Öğretim Görevlisi cinsel saldırıdan tutuklandıGündem
siirt haber
Günün Manşetleri
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Tırdan milyonluk kaçak ürün ve esrar çıktı
Belediye personeli ve şirket sahipleri gözaltında!
Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da!
Trump ve Şi "2026 Dönüm Noktası Olsun" dedi
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Ankara’da “değnekçi” operasyonu!
Tanju Özcan hakkında istenen ceza belli oldu
Radyasyon odasına zorla girip doktora saldırdı
Çok Okunanlar
Yatırımcılar dikkat! Kritik zirve öncesi altında son durum Yatırımcılar dikkat! Kritik zirve öncesi altında son durum
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Sürücülere gece yarısı şoku! Benzine zam geldi Sürücülere gece yarısı şoku! Benzine zam geldi
Fenerbahçe’de seçim tarihi öne çekildi! Fenerbahçe’de seçim tarihi öne çekildi!
Gazete manşetleri 14 Mayıs Perşembe Gazete manşetleri 14 Mayıs Perşembe