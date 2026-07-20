Siirt'te kahreden ölüm! Çatıdan düşen 15 yaşındaki Zeliha'dan acı haber

Olay, 8 Temmuz tarihinde Şavura Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, annesinin binanın alt kısmında tandır ekmeği yaptığı sırada, ona çatı katından seslenmek isteyen 15 yaşındaki Zeliha Taş bir anda dengesini kaybetti. Dengede duramayan talihsiz kız, 5 katlı binanın çatı katından aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi.

11 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİ HASTANEDE SON BULDU

Olay yerinde yapılan ilk tıbbi müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Zeliha Taş, durumunun kritik olması sebebiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 11 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veren talihsiz çocuk, doktorların gösterdiği tüm çabalara ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Hastanede işlemleri tamamlanan Zeliha Taş'ın cenazesinin, defnedilmek üzere ailesine teslim edildiği bildirildi. Yaşanan feci olayla ilgili emniyet güçleri tarafından başlatılan incelemeler ise sürüyor.