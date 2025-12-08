Siirt’te korkunç kaza! 11 yaşındaki çocuğun ayağı çapa makinesine sıkıştı

Olay, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Bilgili köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Demhat B. isimli 11 yaşındaki çocuk, henüz belirlenemeyen bir sebeple ayağını çapa makinesinin hareketli aksamına kaptırdı.

Çocuğun çığlıklarını duyan diğer vatandaşların ihbarı üzerine, derhal olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralar alan Demhat B.'ye sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

İlk müdahalenin ardından küçük çocuk, ambulansla süratle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından kapsamlı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.