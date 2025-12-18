Siirt’te korkunç olay: 2 çocuk annesi kadın evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Siirt'te yaşanan kan donduran olayda, kendisinden bir süredir haber alınamayan 39 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, lojmanda ikamet eden ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen 39 yaşındaki Gülhan B.’ye ulaşamayan yakınları, durumdan şüphelenerek yetkililere ihbarda bulundu. Telefonlarına yanıt vermeyen kadının hayatından endişe edenlerin çağrısı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

İhbarın değerlendirilmesiyle birlikte olay yerine ivedilikle 112 Acil Sağlık personeli ve polis ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri nezaretinde eve giren sağlık ekipleri, Gülhan B.’yi yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemeler sonucunda, talihsiz kadının vücuduna aldığı bıçak darbeleri neticesinde olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Polis ekiplerinin evde yaptığı detaylı olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Gülhan B.’nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin netleştirilmesi ve otopsi işlemlerinin yapılması için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna nakledildi.

Olayla ilgili olarak Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Hayatını kaybeden kadının eşinin, olayın yaşandığı sırada görevi sebebiyle il dışında bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

siirt kadın cinayeti
