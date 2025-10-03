Siirt’te ortaokulda yemek sonrası fenalaşan 13 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde 13 öğrenci, yemek sonrası mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı

Siirt’te ortaokulda yemek sonrası fenalaşan 13 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:

Siirt’in Kurtalan ilçesinde öğrencileri korkutan bir olay yaşandı. Konakpınar Ortaokulu’nda öğrenim gören 13 öğrenci, yemek yedikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk müdahalelerin ardından öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edildi.

Yetkililer, yapılan tahlillerde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ortaokul zehirlenme
