Siirt’te otomobil yakan iki çocuk serbest bırakıldı

Olay, 8 Aralık tarihinde Kurtalan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Park edilmiş durumdaki bir Fiat Doğan marka otomobil, bilinmeyen bir nedenle birden alev almış ve çıkan yangın sonucunda araç tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Otomobilin yanma anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti.

GÜVENLİK KAMERALARIYLA TESPİT EDİLDİLER

Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç kundaklama vakasıyla ilgili hemen kapsamlı bir soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceleyen polis, olayı gerçekleştirenlerin yaşları küçük iki çocuk olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde, olaya karıştığı belirlenen 10 yaşlarındaki E.O. ve E.F.Ö. isimli çocuklar yakalandı.

Gözaltına alınan iki çocuk, emniyet birimlerine götürülerek burada ifade işlemlerine tabi tutuldu. Çocukların yaşlarının küçüklüğü ve ilgili yasal prosedürler gereği, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından serbest bırakıldıkları bildirildi.

Olayla ilgili adli süreç ve soruşturma devam ediyor.