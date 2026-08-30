Siirt'te peş peşe yangınlar! 3 orman ve 2 arazi yangınına müdahale edildi

Siirt genelinde farklı noktalarda çıkan 3 orman ve 2 tapulu arazi yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. 4 bölgedeki yangın söndürülürken, Baykan'ın Çamtaşı bölgesindeki orman yangınında müdahale çalışmaları sürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Siirt'te peş peşe yangınlar! 3 orman ve 2 arazi yangınına müdahale edildi - Resim: 1

Siirt genelinde farklı noktalarda çıkan orman ve arazi yangınlarına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildi.

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Siirt'te peş peşe yangınlar! 3 orman ve 2 arazi yangınına müdahale edildi - Resim: 2

Gün içerisinde 3 orman ve 2 tapulu arazi yangınına müdahale edilirken, 4 bölgede yangınlar söndürüldü. Baykan'ın Çamtaşı bölgesindeki orman yangınında ise müdahale çalışmaları sürüyor.

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Siirt'te peş peşe yangınlar! 3 orman ve 2 arazi yangınına müdahale edildi - Resim: 3

BAYKAN'DA İKİ AYRI YANGIN

Edinilen bilgilere göre, Baykan ilçesi Çamlık bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Baykan'ın Çamtaşı bölgesindeki orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları ise sürüyor.

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Siirt'te peş peşe yangınlar! 3 orman ve 2 arazi yangınına müdahale edildi - Resim: 4

Eruh ilçesine bağlı Oymakılıç köyü Mezarlık mevkiinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle tamamen söndürülürken, Çizmeli bölgesinde tapulu arazide çıkan yangın da kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Siirt'te peş peşe yangınlar! 3 orman ve 2 arazi yangınına müdahale edildi - Resim: 5

Şirvan ilçesinde çıkan yangına da ekipler tarafından müdahale edilerek yangın söndürüldü. Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

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