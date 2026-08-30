Siirt'te peş peşe yangınlar! 3 orman ve 2 arazi yangınına müdahale edildi

BAYKAN'DA İKİ AYRI YANGIN

Edinilen bilgilere göre, Baykan ilçesi Çamlık bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Baykan'ın Çamtaşı bölgesindeki orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları ise sürüyor.