Siirt'te silahlı kavga: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dönerdöver köyü, bugün silahlı bir çatışmayla sarsıldı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmada 72 yaşındaki S.K. ve 18 yaşındaki oğlu E.K. kurşunların hedefi oldu.

Olayın ardından köylülerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde baba S.K.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan oğlu E.K. ise acil müdahale için askeri helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden S.K.'nin cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Eruh Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olası bir ikinci çatışma ihtimaline karşı köyde devriye faaliyetleri başlatıldı.

Olay sonrası kaçan ve silahlı saldırının faili olduğu belirtilen H.S.S., kısa süre sonra jandarma karakoluna giderek teslim oldu.