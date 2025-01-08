Siirt'te şok olay: Domuz sürüsünün saldırdı, uçurumdan düştü

Eruh ilçesinde hayvan otlatırken domuz sürüsünün saldırısına uğrayan Hasan Toprak uçuruma düştü. Olay yerine sevk edilen ekipler, Toprak’ı kurtararak helikopterle hastaneye sevk etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Siirt'te şok olay: Domuz sürüsünün saldırdı, uçurumdan düştü
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Siirt’in Eruh ilçesinin Dadaklı köyü Mazı Tepe bölgesinde meydana gelen olayda, hayvanlarını otlatan Hasan Toprak, bir domuz sürüsünün saldırısına uğradı. Panikleyerek kaçmaya çalışan Toprak, dengesini kaybederek bir uçuruma düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri hızla sevk edildi.

Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık, jandarma komando ve güvenlik korucuları, Toprak’ı bulunduğu yerden başarılı bir şekilde kurtararak güvenli bir bölgeye taşıdı.

Yaralı Hasan Toprak, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na ait helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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