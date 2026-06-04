Siirt'te yürekleri ağza getiren olay! 21 aylık bebek...

Siirt'te akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Siirt'in Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde bir apartmanın 1'inci katındaki evlerinin balkonunda bulunan 21 aylık Ali Asaf Ü., henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düştü. 21 aylık Ali Asaf bebek, 7 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

YARALI BEBEK YOĞUN BAKIMDA MÜŞAHEDE ALTINDA

Yaşanan kazada yaralanan Ali Asaf Ü., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından özel araçla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede hızlıca tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ancak minik bebeğin, tedbir amaçlı olarak yoğun bakım servisinde gözlem altında tutulduğu belirtildi.

DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, Ali Asaf'ın balkondan düştüğü o korkunç anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde bebeğin beton zemine düştüğü anlar yer alıyor.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından çok yönlü bir soruşturma başlatıldı.