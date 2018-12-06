Diyarbakır'ın Bismil ve Çınar ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu 5 Aralık'ta Bismil ve Çınar ilçelerinde 5 ayrı adreste Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğünce adli arama yapıldığı bildirildi.



Aramalarda farklı çap ve markalarda 35 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 76 tabanca şarjörü, 9 milimetre çapında 403 fişek, 7,65 milimetre çapında 31 fişek, 111 kapsül, 6 kaleşnikof piyade tüfeği el kundağı, 8 kaleşnikof piyade tüfeği dipçiği, kaleşnikof piyade tüfeği sıfırlama aparatı, 9 ahşap tüfek dipçiği, 34 tabanca namlusu, 5 iğne ve tetik tertibatı, 2 tüfek mekanizması, 7 tabanca namlu üst kapağı, 150 santimetre uzunluğunda namlu yapımında kullanılan 28 çelik boru ve çok sayıda silah imalat malzemesi ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.



Açıklamada, olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca ele geçirilen malzemelerin muhafaza altına alındığı aktarılarak, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlerin artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.