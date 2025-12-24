"Silahı verdi, 'vuramazsın' dedi, vurdum": Evlenme teklifi reddedilen kadından şoke eden savunma
Kayseri’de parkta tartıştığı eski komşusunu silahla yaraladıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi alışveriş yaparken yakalanan kadın hakim karşısına çıktı. Sanığın "Silahı verip beni tahrik etti" savunması duruşmaya damga vurdu
Olay, 22 Nisan’da Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi Melikgazi 1 Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, geçmişte komşu oldukları belirtilen F.A. (55) ile S.S. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin artması üzerine S.S., yanında bulundurduğu tabancayla F.A.'ya ateş açtı.
Saldırıda omzundan yaralanan F.A., olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Şüpheli kadın ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.
Saldırı sonrası harekete geçen polis ekipleri, şüpheli S.S.'yi olay yeri yakınlarındaki bir tuhafiyede alışveriş yaparken suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan S.S.'nin polis otosuna bindirildiği sırada "Ölmedi" diyerek ağlaması dikkat çekti.
"SİLAHINI VERİP 'VURAMAZSIN' DİYE TAHRİK ETTİ"
Tutuklu sanık S.S., Kayseri Adalet Sarayı 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Savunmasında F.A. ile gönül ilişkisi olduğunu ve ona para verdiğini iddia eden S.S., olay anını şu sözlerle anlattı: "Parkta karşılaştık. Evlenmek istediğimi söyledim, reddetti. Silahını çıkartıp bana verdi ve 'vuramazsın’ diye tahrik etti. Ben de vurdum."
Mahkeme heyetinin emniyetteki ifadesindeki çelişkileri sorması üzerine sanık, psikolojik sorunları nedeniyle çok sayıda ilaç kullandığını ve bu sebeple verdiği ifadeyi hatırlamadığını öne sürdü.
Mahkeme heyeti mağdur F.A.’yı dinlemeye başladığında sanık S.S., F.A.’nın yalan söylediğini iddia ederek tepki gösterdi. Heyetin uyarılarına rağmen sakinleşmeyen ve "Şerefsiz" diyerek hakaret eden sanık, duruşma salonundan dışarı çıkarıldı.
Sanığın salondan çıkarılmasının ardından ifadesine devam eden F.A., aralarında herhangi bir gönül ilişkisi olmadığını belirtti. S.S.'yi, yöneticisi olduğu binada 6 ay kiracı olarak oturmasından dolayı tanıdığını ifade eden F.A., olayı şöyle anlattı: "Binadan taşındıktan 1,5 yıl kadar sonra geldi. Ben ekmek almaya gidiyordum, parkta karşılaştık. Eşinden ayrılmış, benden 15 bin lira istedi. Yardımcı olamayacağımı söyleyip, arkamı döndüm gidiyordum. 4 el silah sesi duydum. Omuzumdan vurdu. Sonra kontrolsüz bir şekilde ateş etmeye devam etti. Kolumda yüzde 40 güç kaybı oldu."
F.A.’nın ifadesinin tamamlanmasıyla S.S. yeniden salona alındı. F.A.’nın avukatı, sanığın cezaevinden müvekkiline mektup yazarak tehdit ettiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti. Olayın ardından polis ve sağlık ekiplerine haber veren tanığı da dinleyen mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.