"Silahı verdi, 'vuramazsın' dedi, vurdum": Evlenme teklifi reddedilen kadından şoke eden savunma

"SİLAHINI VERİP 'VURAMAZSIN' DİYE TAHRİK ETTİ"

Tutuklu sanık S.S., Kayseri Adalet Sarayı 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Savunmasında F.A. ile gönül ilişkisi olduğunu ve ona para verdiğini iddia eden S.S., olay anını şu sözlerle anlattı: "Parkta karşılaştık. Evlenmek istediğimi söyledim, reddetti. Silahını çıkartıp bana verdi ve 'vuramazsın’ diye tahrik etti. Ben de vurdum."

Mahkeme heyetinin emniyetteki ifadesindeki çelişkileri sorması üzerine sanık, psikolojik sorunları nedeniyle çok sayıda ilaç kullandığını ve bu sebeple verdiği ifadeyi hatırlamadığını öne sürdü.