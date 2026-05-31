Silahla oynarken kendisini vuran 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen olayda 7 yaşındaki S.P., evde bulunan silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Akbük Mahallesi’nde dün yaşandı. Edinilen bilgilere göre küçük çocuk, amcasına ait olduğu belirtilen silahla oynamaya başladı. Bu sırada silah bir anda ateş aldı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.P., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olay sonrası amca V.P. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.