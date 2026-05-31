Silahla oynarken kendisini vuran 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Aydın’ın Didim ilçesinde evde bulunan silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk, silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Silahla oynarken kendisini vuran 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen olayda 7 yaşındaki S.P., evde bulunan silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Akbük Mahallesi’nde dün yaşandı. Edinilen bilgilere göre küçük çocuk, amcasına ait olduğu belirtilen silahla oynamaya başladı. Bu sırada silah bir anda ateş aldı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.P., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olay sonrası amca V.P. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Ev, arsa ve dükkan sahipleri dikkat: Yarın son gün! Ödemeyene faiz uygulanacakEv, arsa ve dükkan sahipleri dikkat: Yarın son gün! Ödemeyene faiz uygulanacakEkonomi
Kanye West İstanbul'da tarih yazdı! Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 118 Bin kişilik canlı yayın rekoruKanye West İstanbul'da tarih yazdı! Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 118 Bin kişilik canlı yayın rekoruMedya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

aydın çocuk
Günün Manşetleri
Okullarda yeni sistemi açıkladı
İran'dan dünyaya Hürmüz Boğazı muhtırası!
Türk Altın'dan Kurban Bayramı mesajı
Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'dan
Hakan Fidan duyurdu!
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde savaş açtı!
Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne geldi
CHP Genel Merkezi'nde tarihi gün!
31 Mayıs Pazar Günü 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında pazar bombası! Altın fiyatlarında pazar bombası!
250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Akaryakıtta pazar tabelası netleşti! Akaryakıtta pazar tabelası netleşti!
Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 Mayıs il il hava durumu raporu Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 Mayıs il il hava durumu raporu
Ankara'daki sır ölümde şok gelişme! Ankara'daki sır ölümde şok gelişme!