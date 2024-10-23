Silahlı çatışma: 2’si ağır, 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, gruplar arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine E.A. adlı şahıs, yanında bulunan silahla ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği S.E., M.E., Ö.E. ve C.E. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. S.E. ve Ö.E.’nin durumunun ağır olduğu bildirilirken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren E.A.’nın yakalanması için güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı.