Silahlı çatışma: 2’si ağır, 4 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay, Terme Caddesi üzerinde meydana geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Silahlı çatışma: 2’si ağır, 4 yaralı
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 Edinilen bilgilere göre, gruplar arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine E.A. adlı şahıs, yanında bulunan silahla ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği S.E., M.E., Ö.E. ve C.E. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. S.E. ve Ö.E.’nin durumunun ağır olduğu bildirilirken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren E.A.’nın yakalanması için güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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