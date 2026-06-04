Silahlı saldırı sonrası kimyasal sızıntı alarmı! 6 polis etkilendi

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir geri dönüşüm firmasına düzenlenen silahlı saldırıda, mermilerin isabet ettiği solvent-tiner dolu tanklardan tehlikeli boyutta sızıntı meydana geldi. Güvenlik çemberi oluşturulurken sızan gazdan etkilenen 6 polis memuru hastanede tedavi altına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Silahlı saldırı sonrası kimyasal sızıntı alarmı! 6 polis etkilendi
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19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren tesise yönelik saldırının faili U.G., bulunduğu başka bir iş yerinden ardı ardına ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler, tesis alanında bulunan ve her biri 1 ton kapasiteli 4 ayrı depoya doğrudan isabet etti. İçerisinde kimyasal karışımlı solvent-tiner bulunan bu depoların delinmesiyle birlikte iş yeri zeminine hızla kimyasal madde akmaya başladı.

SIZINTIYA KARŞI ALARM VERİLDİ

Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye vakit kaybetmeden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaşır ulaşmaz, AFAD ve polis birimleri çevredeki güvenlik şeridini genişleterek sivil girişini durdurdu.

GÖREV BAŞINDAKİ POLİSLER HASTANELİK OLDU

Bölgede güvenlik önlemi alındığı sırada havaya karışan kimyasal sızıntıdan hafif şekilde etkilenen 6 polis memuru, olay yerindeki sağlık ekiplerince derhal hastaneye kaldırıldı.

Sağlık kurumlarında gerekli tıbbi müdahaleleri yapılan emniyet mensupları, işlemlerinin ardından taburcu edildi.

Olayın hemen ardından bir araca binerek bölgeden uzaklaşan U.G., emniyet güçlerinin yürüttüğü takip sonucu Canik ilçesinde yakalandı. AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin tehlikeli sızıntıyı kontrol altına almak ve bölgeyi güvenli hale getirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar ise an itibarıyla sürüyor.

Geri dönüşüm tesisini hedef alan ve çevre güvenliğini tehlikeye sokan silahlı eylemin, mülk sahibi ile kiracı arasında yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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