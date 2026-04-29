Silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı… Genç avukattan acı haber geldi

Olay, Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Elif Çalışkan ve avukatı Hatice Kocaefe, 16 AGB 45 plakalı bir araçtan açılan silahlı saldırının hedefi oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan iki kadını olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

GENÇ AVUKAT HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan avukat Hatice Kocaefe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Silahlı saldırıda yaralanan 40 yaşındaki Elif Çalışkan'ın ise hastanedeki gözetimi ve tedavisi devam ediyor.

CİNAYETİN SEBEBİ ALACAK VERECEK MESELESİ

Olayın ardından bölgede geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, saldırının arka planını aydınlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, silahla ateş ettiği tespit edilen 49 yaşındaki şüpheli Hakkı Ç. ile yaralanan Elif Çalışkan arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu ortaya çıktı. Saldırıda hayatını kaybeden Hatice Kocaefe'nin ise husumetli taraf olan Elif Çalışkan'ın avukatlık görevini üstlendiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kayıplara karışan şüpheli Hakkı Ç.'yi yakalamak için arama çalışmalarını sürdürüyor.