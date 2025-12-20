Silahlı saldırıya uğrayan futbolcu hayatını kaybetti

ENTÜBE EDİLMİŞTİ, ACI HABER GELDİ

Hastaneye kaldırıldığı andan itibaren entübe edilerek uyutulan ve doktorların hayata döndürmek için seferber olduğu 27 yaşındaki kanat oyuncusu, verdiği yaşam savaşını ancak 3 gün sürdürebildi. Kariyerinde Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Belediye Derincespor, 24 Erzincanspor ve Ankara Keçiörengücü gibi önemli kulüplerin formasını terleten genç yetenek, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.