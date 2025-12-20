Silahlı saldırıya uğrayan futbolcu hayatını kaybetti
Kocaeli'de gece yarısı patlayan silahlar, 27 yaşındaki başarılı futbolcuyu hayattan kopardı. Üç gün boyunca yoğun bakımda kalan genç oyuncudan acı haber geldi.
Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde 17 Aralık gecesi, henüz bilinmeyen bir sebeple karşı karşıya gelen iki grup arasındaki gerilim kısa sürede tırmandı. Sözlü atışmaların yerini namluların aldığı o karanlık gecede, kurşunlar havada uçuştu.
Çıkan arbedede silahtan çıkan mermilerin hedefi olan 27 yaşındaki K.E.B. ve 31 yaşındaki İ.A. ile birlikte, profesyonel futbolcu Uğurcan Bekçi de (27) vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı.
ENTÜBE EDİLMİŞTİ, ACI HABER GELDİ
Hastaneye kaldırıldığı andan itibaren entübe edilerek uyutulan ve doktorların hayata döndürmek için seferber olduğu 27 yaşındaki kanat oyuncusu, verdiği yaşam savaşını ancak 3 gün sürdürebildi. Kariyerinde Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Belediye Derincespor, 24 Erzincanspor ve Ankara Keçiörengücü gibi önemli kulüplerin formasını terleten genç yetenek, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.
Operasyonlar sonucu gözaltına alınan ve olaya karıştığı tespit edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.