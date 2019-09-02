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Silahtarağa Tüneli'nde bakım çalışması! 8 saatliğine ulaşıma kapatılacak

Eyüpsultan ile Gaziosmanpaşa'yı birbirine bağlayan Silahtarağa Tüneli, 8 saatliğine ulaşıma kapatılacak

Silahtarağa Tüneli'nde bakım çalışması! 8 saatliğine ulaşıma kapatılacak

Eyüpsultan ile Gaziosmanpaşa'yı birbirine bağlayan Silahtarağa Tüneli, bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın gece çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa trafiğini rahatlatan Silahtarağa Tüneli'nin aydınlatma sisteminde bakım-onarım çalışması yapılacak.

Tünel, çalışma nedeniyle yarın 22.00 ile çarşamba günü 06.00 saatleri arasında 8 saat, çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Silahtarağa Tüneli #ibb
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