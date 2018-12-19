Şile'de kuru yük gemisi fırtına nedeniyle karaya oturdu. Kurtarma gemileri olay yerine sevk edilirken, 16 personelin bulunduğu gemiden ölü veya yaralı olduğuna dair bilgi rapor edilmediği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Riva Sahilköy beldesi 2 mil açığında, saat 04.30'da Comoros bandıralı kuru yük gemisinin kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye emniyet amaçlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-3 ve Kıyem-8 botları yönlendirildi.



Kuru yük gemisinin Riva Sahilköy beldesi Karaburun mevkisinin 1,4 mil açığında sürüklenmesi üzerine demir atılarak, sürüklenme durduruldu. Gemi kaptanının bir yardım taleplerinin olmadığını bildirmesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı botlar, İstanbul Boğazı Anadolu Feneri civarında hazır bekletildi.



Daha sonra makine arızasını gidererek İstanbul Boğaz girişine doğru hareket eden gemi, ağır hava şartları nedeniyle sahile 0,5 mil mesafede tekrar demirledi.



Gemi, hava şartlarının ağırlaşması sebebiyle demir tarayarak Karaburun mevkisinde saat 09.00 sularında kıçtan karaya oturdu.



İçinde 16 personelin bulunduğu gemiden su alma, çevre kirliliği, ölü veya yaralı olduğu bilgisi rapor edilmedi.



Kurtarma gemileri sevk edildi



Kurtarma-7 denizden, kıyı tahlisiye ekibi de karadan olay yerine sevk edildi. Nene Hatun Kurtarma Gemisinin de olay yerine intikali sürüyor.



Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri de görevlendirdi.