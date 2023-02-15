Şile'de sahile vuran deniz mayını patladı

İstanbul'un Şile ilçesinde serbest kalan deniz mayını sahile vurarak patladı.



Patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Ekipler patlamanın olduğu yerde inceleme yaptı.



Yapılan incelemelerde ölü ya da yaralının olmadığı belirlendi, patlayan deniz mayını muhafaza altına alındı. Soruşturmasının ise sürdüğü öğrenildi.



Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı esnasında Karadeniz'e döşenen deniz mayınlardan bir kısmı serbest kalmış ve sürüklenerek çevre ülkelere ulaşmıştı.