Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Silivri Gümüşyaka Mahallesi D100 Karayolu'nda 34 PK 0809 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki bariyere çarptı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Otomobil içerisinde sıkışan İsmet K. ile Coşkun B. itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Coşkun B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Ağır yaralı İsmet K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.



Hayatını kaybeden Coşkun B'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.