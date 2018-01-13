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Silivri'de trafik kazası: 4 yaralı

Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Edirne istikametinde, trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı

Silivri'de trafik kazası: 4 yaralı

İstanbul Silivri'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan 34 ZUJ 01 plakalı otomobiliyle Edirne istikametine giden henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, Altınorak mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, D-100 karayolunun Edirne istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza yapan otomobilin çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.


Kaynak: AA
Etiketler; #silivri #kaza #itfaiye
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