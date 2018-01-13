İstanbul Silivri'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan 34 ZUJ 01 plakalı otomobiliyle Edirne istikametine giden henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, Altınorak mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle, D-100 karayolunun Edirne istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza yapan otomobilin çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.
Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Edirne istikametinde, trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı
İstanbul Silivri'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
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