Silivri'de doğalgaz boru hattının patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da gaz dağıtımının olaydan etkilemediğini açıkladı. Patlama ile ilgili İGDAŞ ve BOTAŞ'tan da açıklama geldi.

Silivri'ye bağlı Akören Köyünde, doğalgaz boru hattında dün akşam üzeri patlama yaşandı.



Bölgede büyük panik yaşandı. Onlarca metre yüksekliğe ulaşan alevler vatandaşları sokağa döktü.



Patlamanın ardından doğalgaz hattında yangın çıktı. Boru hattının kesilmesiyle beraber alevler kontrol altına alındı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada yangına İstanbul İtfaiyesinden 12 araç ve 45 personelin müdahale ettiğini, patlamanın nedeni ve hat bilgilerinin araştırıldığını belirtti.



Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Silivri Akören Köyü Muhtarı Hüseyin Ergün köy için herhangi bir tehdit olmadığını söyledi.



Patlamayla ilgili bir başka açıklama ise İGDAŞ'tan geldi. Yazılı açıklamada "Patlama, doğalgaz ana iletim hattında meydana geldi. Söz konusu hat İGDAŞ doğalgaz şebekesinin dışında kalıyor. İstanbul doğalgaz şebekesini ve gaz arzını olumsuz yönde etkileyecek bir durum söz konusu değil" denildi.



Patlamanın nedenine ilişkin açıklamayı ise BOTAŞ yaptı. Patlamanın sebebinin yapılan alt yapı çalışmaları olarak tahmin edildiğini belirten BOTAŞ "Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarının ardından ivedilikle tamir çalışmalarına başlanacaktır. Bu süre zarfında gerekli tedbirler alınmış olup, ülkemizin iletim sistemi doğu arz kaynaklarından beslenmek suretiyle hiçbir bölgemizde herhangi bir gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır" ifadfeleri kullanıldı.



ulusal.com.tr